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Общество

Борис Елкин рассказал о мерах борьбы с борщевиком в Псковской области

Борис Елкин

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин прокомментировал итоги рабочего совещания по вопросу изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Большие силы тратятся, чтобы с ним бороться, проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком, но их можно реализовывать только на территориях, которые находятся в собственности муниципалитета, - отметил Елкин. – С частными домовладениями и частными территориями работают Росреестр и контрольное управление Пскова, которые занимаются претензионной работой с собственниками территорий, где растёт борщевик».

«В Пскове острой проблемы нет, но остаются болевые точки. Активное время распространения борщевика – май и июнь, и если не успеть сделать контрольные мероприятия, то растение будет только разрастаться», - подчеркнул и. п. главы администрации города.

Ежегодно около 5-6 млн субсидии выделяет областной центр, который помогает реализовывать мероприятия по борьбе с борщевиком.

«Что-то мы делаем своими силами, в том числе путём привлечения собственников к ответственности», - добавил Елкин.

Также и. п. главы администрации Пскова заметил, что зачастую некоторые подрядные организации при поиске плодородного грунта для газона берут заражённый семенами борщевика грунт. «В этом году есть несколько примеров, когда на таких объектах вырос борщевик. Подрядные организации всё исправили», - отметил Борис Елкин.

Напомним, 16 ноября прошло рабочее совещание с участием главы Пскова Елены Полонской, депутатов Псковской городской Думы и Псковского областного Собрания, представителей областной и городской администраций региона по обсуждению вопроса изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского.

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