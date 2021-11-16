Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове перекроют 17 ноября

17 ноября в Пскове перекроют участок улицы Кузбасской Дивизии. Об этом сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

По словам Елкина, заявленное ранее перекрытие дороги было перенесено на 17 ноября. По словам подрядчика, одна полоса по-прежнему останется свободной для транспорта. Будет открыт въезд на кольцо со стороны улицы Кузбасской Дивизии.

Борис Елкин рассказал, что суть работ заключается в устройстве защиты ветки газопровода, которая идёт под дорогой. Подрядчик установит защитный кожух газопровода, а затем восстановит дорожную одежду над ним. Также будет выведен газовый ковер.

«На объекте выполнена планировка и основание пешеходных и велосипедных дорожек, установлен бортовой камень, подведен кабель под будущее освещение. Скоро будут ставить опоры», - отметил и. п. главы администрации Пскова.

Кроме того, завершена большая часть работ на инженерных сетях: переустройство водопровода, вынос теплотрассы, перенос линии связи. Продолжается устройство ливневой канализации.

Реконструкция идёт по графику. Срок окончания 1-го пускового комплекса – декабрь 2022 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

16 ноября 2021

В Псковском аэропорту завершили ремонт мест общественного пользования
16 ноября 2021

Недостатки в реставрационных работах на церкви Успения Богородицы в Мелётово должен устранить подрядчик
16 ноября 2021

Пьяный пскович избил водителя приехавшей на вызов скорой помощи
16 ноября 2021

Почётный гражданин Пскова Андрей Царёв отмечает 60-летие
16 ноября 2021

Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове перекроют 17 ноября
16 ноября 2021

Елена Полонская: Мы внимательно относимся к общественным инициативам
16 ноября 2021

В Псковской области увеличивается число людей с психическими заболеваниями
16 ноября 2021

До -4 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...