Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове перекроют 17 ноября

17:16, 16 ноября 2021, ПАИ

17 ноября в Пскове перекроют участок улицы Кузбасской Дивизии. Об этом сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

По словам Елкина, заявленное ранее перекрытие дороги было перенесено на 17 ноября. По словам подрядчика, одна полоса по-прежнему останется свободной для транспорта. Будет открыт въезд на кольцо со стороны улицы Кузбасской Дивизии.

Борис Елкин рассказал, что суть работ заключается в устройстве защиты ветки газопровода, которая идёт под дорогой. Подрядчик установит защитный кожух газопровода, а затем восстановит дорожную одежду над ним. Также будет выведен газовый ковер.

«На объекте выполнена планировка и основание пешеходных и велосипедных дорожек, установлен бортовой камень, подведен кабель под будущее освещение. Скоро будут ставить опоры», - отметил и. п. главы администрации Пскова.

Кроме того, завершена большая часть работ на инженерных сетях: переустройство водопровода, вынос теплотрассы, перенос линии связи. Продолжается устройство ливневой канализации.

Реконструкция идёт по графику. Срок окончания 1-го пускового комплекса – декабрь 2022 года.