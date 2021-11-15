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Общество

Участок улицы Кузбасской Дивизии перекроют 16 ноября в Пскове

Завтра, 16 ноября, в связи с проведением работ по реконструкции улицы Кузбасской Дивизии временно закроют для движения транспорта участок улицы в районе кругового движения на пересечении с улицей Никольской.

Как сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», движение на улице Кузбасской Дивизии будет ограничено с 8:00 16 ноября до 24:00 21 ноября. В качестве объезда псковичам предлагают улицы Никольскую, Владимирскую и Коммунальную.

Реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии в Пскове планируют завершить в 2022 году, речь идёт об участке дороги от Восточного проезда до улицы Михайловской. На реконструкцию потратят более 300 млн рублей.

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