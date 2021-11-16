В Пскове одобрили проект изменения границ Северного обхода

20:21, 16 ноября 2021, ПАИ

Проект изменения границ Северного обхода Пскова, прилегающих к Гдовскому шоссе, рассмотрели на публичных слушаниях в Псковской гордуме под председательством главы Пскова Елены Полонской и заместителя главы города Сергея Гаврилова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Границы проектирования ограничены с севера и востока границей города Пскова, с юга — автомобильной дорогой регионального значения «Северный обход Пскова», с запада — Гдовским шоссе.

В рамках проекта запланировано совершенствование проектируемой улично-дорожной сети. Планируется предусмотреть дополнительные территории для строительства улично-дорожной сети (дублёра Гдовского шоссе и Ваулиногорского шоссе) с целью приведения к нормативному количества планируемых примыканий перспективных улиц местного значения к региональным автомобильным дорогам.

По проекту предусматривается увеличение протяжённости проезжей части улично-дорожной сети с 21,827 до 24,139 км, увеличение числа земельных участков с 432 до 435, а также увеличение числа земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования. На данной территории также предусмотрено строительство одного детского сада и одной школы.

«На публичных слушаниях также заострили внимание на проведении мелиорации на данном земельном участке, поскольку территория немного подтапливается в весеннее время, — рассказала Елена Полонская. — Было принято решение рекомендовать администрации города при разработке проектно-сметной документации на данном земельном участке предусмотреть и систему осушения».

В итоге члены публичных слушаний приняли решение рекомендовать администрации Пскова принять нормативно-правовой акт «О внесении изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в границах Гдовского шоссе автомобильной дороги регионального значения «Северный обход города Пскова» и границы муниципального образования «Город Псков» в Пскове».