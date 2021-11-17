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Культура

Тарантино запрещают продажу вырезанных сцен «Криминального чтива» в качестве NFT-токенов

Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Кинокомпания Miramax через суд требует запретить режиссеру Квентину Тарантино продавать на электронном аукционе вырезанные сцены из его фильма «Криминальное чтиво», пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

«Продюсерская компания предпринимает юридические действия против сценариста и режиссера в связи с его планами продать на аукционе семь вырезанных сцен и другие артефакты «Криминального чтива» в качестве невзаимозаменяемых токенов или NFT», - отмечает издание.

В Miramax настаивают, что все права на фильм принадлежат компании-прокатчику, а Тарантино этот контракт нарушает. Иск подали в окружной суд в штате Калифорния. Режиссера же уведомили письмом.  

Ранее сообщалось, что Квентин Тарантино захотел выставить на электронный аукцион семь вырезанных сцен, оригинальный рукописный сценарий, а также аудиокомментарии в качестве NFT-токенов.

NFT - невзаимозаменяемый токен, тип уникального цифрового объекта, который хранит такие данные, как история продаж в блокчейне. Особенность NFT-токенов в том, что их нельзя подделать и размножить. Продать в форме NFT можно картины, цифровое искусство, музыку, мемы, твиты и так далее. Иногда NFT-токен сравнивают с цифровым аналогом авторских прав. Каждый из NFT-токенов неповторим и существует в единственном экземпляре.

О «якутском Тарантино», который приехал в Псковскую область на фестиваль его имени, можно прочитать и посмотреть в эксклюзивном материале Псковского агентства информации.

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