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Общество

Реорганизацию дорожного движения по улице Ижорского Батальона и улице Снятная Гора обсудили власти Пскова

Фото Андрея Степанова.

Реорганизацию дорожного движения на улице Ижорского Батальона и улице Снятная Гора обсудили псковские депутаты в ходе контрольного выезда на участок № 12  с участием главы Пскова Елены Полонской и и. п. главы администрации Пскова Бориса Елкина 17 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке, организация дорожного движения по улице Ижорского Батальона и улице Снятная Гора не отвечает требованиям безопасности дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей автомобилей. 

Депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков рассказал, что для организации безопасного движения на этом участке было проведено освещение и положили первый «лежачий полицейский».

Фото Андрея Степанова.

Как отметил Борис Елкин, аварийность на этом участке дороги была высокая, за углом начинается область и дорога другого подчинения, рассматривалась возможность поставить здесь светофор, но это замедлит поток, поэтому надо подумать, как регулировать движение на перекрёстке: успокоить трафик, а скорость снизить.  Он также  пояснил, что о проблеме с тротуаром администрация города знает, улица Ижорского Батальона стоит в планах и, возможно, в 2022-24 годах ремонт дороги сделают.
В свою очередь глава города Елена Полонская обратила внимание на то, что на этом участке дороги большой трафик, и все-таки  рекомендовала поставить тут светофор.
Борис Елкин пообещал внимательно «посмотреть, что можно сделать нам и что может сделать область», возможно рассмотреть вариант пешеходного перехода с кнопкой.  

Отметим, что  контрольные выезды на избирательные округа проходят регулярно в рамках исполнения решения Псковской городской Думы № 72 от 28 ноября 2017 года. 

Ранее сообщалось, что  комиссия рассмотрела предложение депутата Григория Стороненкова благоустроить берег реки Великой в районе улицы Отрадной.

 

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