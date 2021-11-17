Реорганизацию дорожного движения по улице Ижорского Батальона и улице Снятная Гора обсудили власти Пскова
Реорганизацию дорожного движения на улице Ижорского Батальона и улице Снятная Гора обсудили псковские депутаты в ходе контрольного выезда на участок № 12 с участием главы Пскова Елены Полонской и и. п. главы администрации Пскова Бориса Елкина 17 ноября.
Как отмечается в пояснительной записке, организация дорожного движения по улице Ижорского Батальона и улице Снятная Гора не отвечает требованиям безопасности дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей автомобилей.
Депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков рассказал, что для организации безопасного движения на этом участке было проведено освещение и положили первый «лежачий полицейский».
Как отметил Борис Елкин, аварийность на этом участке дороги была высокая, за углом начинается область и дорога другого подчинения, рассматривалась возможность поставить здесь светофор, но это замедлит поток, поэтому надо подумать, как регулировать движение на перекрёстке: успокоить трафик, а скорость снизить. Он также пояснил, что о проблеме с тротуаром администрация города знает, улица Ижорского Батальона стоит в планах и, возможно, в 2022-24 годах ремонт дороги сделают.
В свою очередь глава города Елена Полонская обратила внимание на то, что на этом участке дороги большой трафик, и все-таки рекомендовала поставить тут светофор.
Борис Елкин пообещал внимательно «посмотреть, что можно сделать нам и что может сделать область», возможно рассмотреть вариант пешеходного перехода с кнопкой.
Отметим, что контрольные выезды на избирательные округа проходят регулярно в рамках исполнения решения Псковской городской Думы № 72 от 28 ноября 2017 года.
Ранее сообщалось, что комиссия рассмотрела предложение депутата Григория Стороненкова благоустроить берег реки Великой в районе улицы Отрадной.
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