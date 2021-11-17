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Дорожную сеть на улицах Алехина и Технической в Пскове планируют сдать к концу года

Проблему транспортной доступности на улице Технической в Пскове 17 ноября рассмотрели в рамках контрольного выезда в избирательный округ №12 депутата Псковской городской Думы Григория Строненкова, передает корреспондент Псковского агентства информации. В контрольном выезде участвовали глава города Елена Полонская,  и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин, депутат гордумы Григорий Стороненков и другие представители законодательной и исполнительной власти Пскова.  

Как следует из пояснительной записки, проектирование уличной дорожной сети улиц Алехина и Технической затянулось. В декабре срок сдачи первой очереди дома на улице А. Алехина, 14, земельный участок которого включает в себя действующий проезд улицы Технической. После сдачи дома жильцы могут перегородить проезд и закрыть его. Тогда около 1,5 тысячи квартир лишатся транспортной доступности.

Григорий Стороненков отметил, что  район активно застраивается, в нем будет жить более 12 тысяч псковичей. Основные  улицы микрорайона Алёхина и Технической обеспечивают транспортную разгрузку,  ремонт дорог должны были сдать в августе прошлого года, но до сих пор не закончили.

Борис Елкин пояснил, что  с проблемой знаком: в конце года изменилось федеральное законодательство, поменялся градостроительный  кодекс  в части естественных монополий,  и выразил надежду, что в этом году - в начале следующего проект доделают. Борис Елкин заверил, что администрация города  решит проблему, что шлагбаум у дома Алёхина, 14 не появился и городское движение не прерывалось.

Отметим, что  контрольные выезды в избирательные округа проходят регулярно в рамках исполнения решения Псковской городской Думы № 72 от 28 ноября 2017 года. 

Ранее сообщалось, что  комиссия рассмотрела предложение депутата Григория Стороненкова благоустроить берег реки Великой в районе улицы Отрадной. Также власти города обсудили  реорганизацию дорожного движения по улице Ижорского Батальона и улице Снятная Гора.

 

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