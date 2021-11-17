Дорожную сеть на улицах Алехина и Технической в Пскове планируют сдать к концу года

16:11, 17 ноября 2021, ПАИ

Проблему транспортной доступности на улице Технической в Пскове 17 ноября рассмотрели в рамках контрольного выезда в избирательный округ №12 депутата Псковской городской Думы Григория Строненкова, передает корреспондент Псковского агентства информации. В контрольном выезде участвовали глава города Елена Полонская, и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин, депутат гордумы Григорий Стороненков и другие представители законодательной и исполнительной власти Пскова.

Как следует из пояснительной записки, проектирование уличной дорожной сети улиц Алехина и Технической затянулось. В декабре срок сдачи первой очереди дома на улице А. Алехина, 14, земельный участок которого включает в себя действующий проезд улицы Технической. После сдачи дома жильцы могут перегородить проезд и закрыть его. Тогда около 1,5 тысячи квартир лишатся транспортной доступности.

Григорий Стороненков отметил, что район активно застраивается, в нем будет жить более 12 тысяч псковичей. Основные улицы микрорайона Алёхина и Технической обеспечивают транспортную разгрузку, ремонт дорог должны были сдать в августе прошлого года, но до сих пор не закончили.

Борис Елкин пояснил, что с проблемой знаком: в конце года изменилось федеральное законодательство, поменялся градостроительный кодекс в части естественных монополий, и выразил надежду, что в этом году - в начале следующего проект доделают. Борис Елкин заверил, что администрация города решит проблему, что шлагбаум у дома Алёхина, 14 не появился и городское движение не прерывалось.

Отметим, что контрольные выезды в избирательные округа проходят регулярно в рамках исполнения решения Псковской городской Думы № 72 от 28 ноября 2017 года.

Ранее сообщалось, что комиссия рассмотрела предложение депутата Григория Стороненкова благоустроить берег реки Великой в районе улицы Отрадной. Также власти города обсудили реорганизацию дорожного движения по улице Ижорского Батальона и улице Снятная Гора.