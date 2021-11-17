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Михаил Сутягинский: Промышленная кооперация позволит предприятиям сократить издержки

Председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский поприветствовал участников круглого стола «Развитие промышленной кооперации в Псковской области», который проходит 17 ноября в медиацентре Псковского агентства информации.

Михаил Сутягинский выразил признательность организаторам, администрации Псковской области за внимание к теме промышленной кооперации. «На площадках разных публичных мероприятий в регионе мы неоднократно и открыто говорили о вопросах, которые беспокоят промышленников, предлагали инициативы и решения по развитию промышленности и экономики в регионах присутствия», - отметил он.

По его словам, крупное предприятие в любом регионе является неким центром, точкой стимулирования развития малого и среднего предпринимательства. Два года назад завод «Титан-Полимер» получил разрешение на строительство производства БОПЭТ-пленок. На сегодняшний день производство готовится к открытию. Следующий этап – производство ПЭТ-гранул – в стадии предпроектных работ. Михаил Сутягинский подчеркнул, что с самого начала работы в регионе было заявлено, что при реализации этого проекта «мы будем максимально привлекать псковские организации». «И нам это удается – на сегодняшний день мы уже успели поработать более чем с сотней псковских компаний. Это строительные организации, перевозчики, приобретение спецодежды и многое другое», - заметил Михаил Сутягинский.

«Я не буду подробно останавливаться на возможностях промышленной кооперации с заводом «Титан-Полимер» - об этом расскажет Герман Львович. Я хочу призвать предприятия интегрироваться для совместной работы. Преимущества промышленной кооперации, в том числе кластерной, очевидны. В первую очередь кооперация даст сокращение издержек. Представьте, если везти сырье переработчику, который находится в одном районе с производителем этого сырья, то налицо экономия на логистике. Это и увеличение добавленной стоимости. Крупное предприятие, являясь якорным производством, способствует созданию и развитию новых производств. А это – новые рабочие места, рост налоговых выплат в бюджеты всех уровней. Уверен, что данное мероприятие будет крайне полезным для всех его участников», - заключил Михаил Сутягинский.

17 ноября в медиацентре Псковского агентства информации проходит круглый стол «Развитие промышленной кооперации в Псковской области». 

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