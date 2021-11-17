В Пскове возбудили уголовное дело по факту избиения водителя скорой помощи

16:28, 17 ноября 2021, ПАИ

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения водителя скорой помощи в Пскове на улице Коммунальной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В настоящее время сотрудниками УМВД России по городу Пскову проведены необходимые проверочные мероприятия по сообщению о нападении на работника скорой медицинской помощи», – прокомментировали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести лицу в связи с исполнением им служебной деятельности). Мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.

В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили, что состояние пострадавшего на данный момент удовлетворительное.

Напомним, что 16 ноября в Пскове сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека, который подозревается в избиении водителя скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами.