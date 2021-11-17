Глава Пскова предложила провести публичные слушания по вопросу передачи объектов культурного наследия в аренду

16:18, 17 ноября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская предложила провести публичные слушания по вопросу передачи объектов культурного наследия в аренду. Эту инициативу она озвучила на рабочем совещании, посвящённом вопросу сохранения и использования объектов культурного наследия в муниципальной собственности, 17 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению главы города, вопрос о передаче объектов культурного наследия в аренду должен решаться обязательно на публичных слушаниях, чтобы и комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, и Псковская епархия высказали свои позиции и предложения. «Лучше всё обсудить с заинтересованными сторонами и экспертами», – заключила она.

Отметим, что на совещании также обсудили проблему «мёртвых душ» в Пскове, которые находятся в списке объектов культурного наследия.