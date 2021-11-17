46% владельцев домашних животных в России стерилизовали своих питомцев

17:23, 17 ноября 2021, ПАИ

46% владельцев домашних животных в России стерилизовали свою собаку или кошку при среднемировом показателе в 61%. Об этом свидетельствуют данные исследования Mars Petcare, которая опубликовала первый в истории глобальный Индекс бездомности кошек и собак.

В России меньше, чем в остальном мире, беспокоятся о первоначальных затратах на владение домашним животным или его специфических особенностях, таких как размер или порода питомца. Также, по данным аналитиков, россияне не рассматривают стоимость содержания как повод для беспокойства, только 7% и 10% респондентов указывают это как причину не иметь кошку или собаку соответственно. 35% владельцев домашних животных говорят, что никогда не обращались к ветеринарному врачу в профилактических целях (среднемировой показатель – 15%).

Только 5% российских владельцев питомцев сожалеют о том, что у них есть кошка или собака, по сравнению со средним глобальным показателем в 13%. 23% считают, что жестокое обращение с кошками и собаками более распространено в России, чем в других странах (среднемировой показатель – 16%).

Напомним, по количеству бездомных животных Россия оказалась на пятом месте. В международном исследовании приняли участие девять стран. Исследование основано на данных 200 глобальных и локальных источников, а также анкетировании более 15 тысяч человек. Индекс бездомности кошек и собак определен для каждой страны-участницы по шкале от 0 до 10 (где 10 означает отсутствие проблемы бездомных животных).