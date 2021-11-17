Больше половины россиян не готовы взять животное из приюта

17:27, 17 ноября 2021, ПАИ

55% жителей России не рассматривают возможность забрать животное из приюта (в мире – 37%). Больше всего россиян, готовых пойти на данный шаг, беспокоит физическое состояние питомца (67%) и информация о текущем поведении питомца (88%). Об этом свидетельствуют данные исследования Mars Petcare, которая опубликовала первый в истории глобальный Индекс бездомности кошек и собак.

О существовании приютов для бездомных животных в России знают лучше всего в мире (96% респондентов), однако о конкретных приютах в месте своего проживания знает лишь 30% опрошенных (56% в мире). В качестве факторов, которые помогут улучшить состояние бездомности, названы забота о здоровье питомцев и повышение качества ветеринарных услуг, сокращение бездомной популяции, а также правовая поддержка животных.

Уровень отказа от домашних животных в России составляет 26% и близок к мировому (28%), однако кошкам новый дом в России искали чаще чем в мире (21% против 13%), в то время как собакам – вдвое реже (9% против 18%). Гуманное отношение к питомцам прослеживается и в вопросе поиска нового дома для собак и кошек: в приют или на улицу собак и кошек отдали лишь 6% владельцев кошек и 10% хозяев собак (27% и 36% в мире); Эвтаназию выбрали 3% и 2% соответственно (9% и 12% в мире). В целом только 12% россиян считает, что кошек нужно убрать с улиц с помощью усыпления (25% – в мире), 17% – что аналогично стоит поступить с собаками (27% в мире).

Напомним, по количеству бездомных животных Россия оказалась на пятом месте. В международном исследовании приняли участие девять стран. Исследование основано на данных 200 глобальных и локальных источников, а также анкетировании более 15 тысяч человек. Индекс бездомности кошек и собак определен для каждой страны-участницы по шкале от 0 до 10 (где 10 означает отсутствие проблемы бездомных животных).