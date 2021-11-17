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Общество

Более 20 тысяч субъектов МСП действует в Псковской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев, выступая на круглом столе «Развитие промышленной кооперации в Псковской области» в медиацентре Псковского агентства информации, рассказал о состоянии псковского бизнеса и эффективных мерах поддержки в пандемию.

По словам Аркадия Мурылева, по сравнению с прошлым годом количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионе незначительно, но сократилось. На 10 января 2020 года было 22 114 субъектов МСП, на 10 января 2021 года — 20 270, произошло серьезное падение, на 10 ноября этого года — 20 406 субъектов малого и среднего бизнеса зафиксировано.

«Падения не такие ужасающие, но, однако, бизнесу совсем сейчас не легко. Многие предприниматели в прошлом году заявляли о предстоящем закрытии, кто-то закрылся, так как многим не удалось получить меры поддержки, некоторые не смогли переформатировать бизнес под новые реалии.  

На базе института уполномоченного при президенте РФ, по словам Мурылева, в прошлом году в разгар пандемии проводили опросы один раз в квартал среди предпринимателей. Результаты направляли напрямую в администрацию президента РФ. В опросе, проведенном перед введением нерабочих дней, приняли участие порядка 7 тысяч субъектов МСП, от Псковской области — около 50-60 респондентов, представители всех отраслей бизнеса региона. Согласно результатам октябрьского опроса, 62% респондентов указали, что пандемийный кризис продолжается, бизнес так и не успел восстановить докризисные обороты. Обороты компаний были ниже, чем за период 2019 года, 24% сумели восстановить выручку и только 5% могли пройти докризисный уровень, 4,5% сменили сферу деятельности, а 3% — закрыли бизнес.

17 ноября в медиацентре Псковского агентства информации прошел круглый стол «Развитие промышленной кооперации в Псковской области». 

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