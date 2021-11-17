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Врач из Уфы рассказала о своей работе в Псковской инфекционной больнице

Диана Бикмуллина не пожалела о переезде в Псков. Фото ПАИ

Врач из Уфы Диана Бикмуллина получила приглашение приехать на работу в Псков. Прошёл год работы на новом месте. Корреспондент «Псковской правды» поинтересовалась, какие ощущения у молодого врача от переезда.

Диана Бикмуллина за год работы стала исолняющей обязанности заведующей первого отделения Псковской областной инфекционной больницы. Врач ни разу не пожалела о переезде.

Её привлекло то, что Псковская областная инфекционная больница «многопрофильная, многофункциональная» и в ней есть «все возможности: все необходимые препараты, в том числе новейшие, современные лаборатории».

«Близость Пскова к Москве и Санкт-Петербургу позволяет учиться, принимать участие в профессиональных семинарах и конгрессах. А это важно для развития в профессии», – сказала Диана Бикмуллина.

В первом отдлении 90 коек.  Все пациенты  обеспечены кислородом и находятся в отдельных боксах, по три в каждом. В боксах есть туалеты и душевые кабины, а возле каждой кровати — специальный пульт для связи с постовой медицинской сестрой.

Примерно 30 пациентов приходится на одного врача отделения. Ежедневно около 20 человек поступают в отделение и столько же из него выписываются.

В завершение разговора молодой врач призвала псковичей привиться, чтобы сформировать коллективный иммунитет против коронавируса.

Вчера ПАИ рассказало о враче Питере Туйнезе, коллеге Дианы Бикмуллиной, который работает рентгенологом, и он отметил, что сейчас нет связи между внешним проявлением симптомов и степенью поражения лёгких.

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