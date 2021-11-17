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Культура

Выставка художницы Виктории Мерецкой откроется в Псковской областной библиотеке 21 ноября

21 ноября в 12:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке откроется художественная выставка Виктории Мерецкой «За окном». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Все окна имеют одинаковую форму, но разную «начинку». Каждое из них надёжно скрывает от посторонних глаз свою неповторимую историю. А то и не одну! Именно они легли в основу работ Виктории Мерецкой», – заметили в бибилиотеке.

Отмечается, что сюжеты для своих работ художница находила в гостях у родственников, друзей и знакомых. «По предметам на подоконниках, по рисунку на обоях, по цветам в горшках, по маленьким мелочам Виктория Мерецкая выстраивала художественный образ, подобно тому как литератор пишет рассказ. Важно, что при изображении миров, спрятанных за окнами, художница сама становится их частью. Ведь Виктория смотрит на вещи глазами их хозяев, изнутри», – добавили в библиотеке.

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