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В Пскове состоится выставка питерской художницы лоскутного шитья Татьяны Маркеловой

Работы Татьяны Маркеловой будут находиться в Пскове целый месяц. Фото Вконтакте

21 ноября  в Пскове откроется выставка работ художницы лоскутного шитья Татьяны Маркеловой из Санкт-Петербурга. Об этом ПАИ сообщила искусствовед Ольга Кошелькова.

«Скоро в Псков примчатся-прилетят работы Татьяны Маркеловой. Пишу об этом с волнением и даже, простите, с придыханием. Принадлежу к стану поклонников её творчества. Впрочем, равнодушных к этим разным по формату и монументальным по сути работам сыскать трудно, да и не нужно, наверное. Татьяна Маркелова любит до самозабвения многое, и наш Псков в этом ряду не на последнем месте. Этот художник нас балует своими посещениями и даже выставками», – рассказала Ольга Кошелькова.

Новая выставка под названием «Радуйся» начнёт свою работу в галерее «Дом на набережной» (в Доме Сафьянщикова) 21 ноября с 15 часов и продлится до 21 декабря.

Адрес: Псков, Советская набережная, 9.

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