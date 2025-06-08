Александр Котов поздравил соцработников с профессиональным праздником

10:21, 08 июня 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил социальных работников с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 8 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Ваша работа невозможна без терпения и доброго сердца, способного откликаться на чужую боль. Вы ежедневно сталкиваетесь с непростыми жизненными ситуациями, помогаете людям преодолевать трудности, поддерживаете тех, кто нуждается в заботе и понимании», – подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что социальные службы региона постоянно развиваются, внедряют новые формы и методы оказания помощи пожилым гражданам, инвалидам и семьям с детьми. Это становится возможным благодаря активной поддержке государства, выделению значительных финансовых ресурсов и реализации масштабных социальных проектов.

Александр Котов отметил, что сегодня меры социальной поддержки охватывают около половины населения области, что свидетельствует о грандиозном объёме работы, выполняемой специалистами социальной сферы. Он добавил, что вклад этих специалистов в улучшение жизни многих тысяч людей поистине бесценен.

«Большое человеческое спасибо ветеранам и сегодняшним работникам социальной сферы за высокий профессионализм и душевную щедрость. Здоровья вам, благополучия и всего самого наилучшего!» – заключил председатель областного Собрания.