Православные христиане отмечают День Святой Троицы

09:00, 08 июня 2025, ПАИ

Праздник Святой Троицы отмечают православные 8 июня. Накануне митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщается в Telegram-канале монастыря.

Этот праздник отмечается на пятидесятый день после Пасхи. В православной традиции он относится к числу двунадесятых праздников и посвящён прославлению Пресвятой Троицы, сообщает calend.ru.

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день, который стал пятидесятым днём после Его воскресения. Евреи в это время отмечали великий праздник – Пятидесятницу, вспоминая о получении закона на Синае. Все апостолы вместе с Божией Матерью, с другими учениками Христовыми и верующими собирались в горнице в Иерусалиме.

«Был третий час дня по еврейскому счёту часов, то есть по-нашему девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки, и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали».

Таким образом, Святой Дух пришёл к апостолам в виде огненных языков. Это символизировало, что он наделил их способностью и силой проповедовать учение Христа всем народам. Форма огня указывала на то, что Дух обладает силой сжигать грехи, очищать, освящать и согревать души.

В этот праздник после Божественной литургии в церквях проходит вечерня, во время которой вспоминается сошествие Духа Утешителя на святых апостолов. В ходе этого богослужения верующие читают коленопреклонённые молитвы о ниспослании Святого Духа, Духа премудрости, разума и страха Божьего (коленопреклонённая молитва после сугубой ектении).

В этот день православные христиане украшают свои дома и храмы зелёными веточками берёзы и цветами.