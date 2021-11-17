Публикуем видео с места ДТП в Псковской области, где в кювет опрокинулся рейсовый автобус
Ранее ПАИ сообщало, что в Куньинском районе между деревнями Трубицы и Горка рейсовый автобус Великие Луки – Назимово опрокинулся в кювет по ходу движения. На момент ДТП в автобусе находились только шофёр и кондуктор. Публикуем видео с места происшествия, сделанное нашим корреспондентом.
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