Публикуем видео с места ДТП в Псковской области, где в кювет опрокинулся рейсовый автобус

21:15, 17 ноября 2021, ПАИ

Ранее ПАИ сообщало, что в Куньинском районе между деревнями Трубицы и Горка рейсовый автобус Великие Луки – Назимово опрокинулся в кювет по ходу движения. На момент ДТП в автобусе находились только шофёр и кондуктор. Публикуем видео с места происшествия, сделанное нашим корреспондентом.