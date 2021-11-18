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Общество

Псковские второклассники сыграли в «Мусорознайку»

В Псковской модельной детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов состоялось интерактивное занятие для школьников «Мусорознайка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Занятие провел псковский экологический активист Сергей Елизаров. Он рассказал второклассникам из школы №20 о том, как надо правильно обращаться с мусором, чтобы, как сформулировали сами дети, «не захлебнуться» в отходах человеческой жизнедеятельности.

Поначалу школьники предлагали запускать мусор в космос, а в ходе экоурока узнали о сортировке отходов для последующего отправления на переработку.

Сотрудники библиотеки «Радуга» познакомили ребят с книгой Ильи Кочергина «Вся правда про мусор», в которой идет речь об учёных-гарбологах, а также мусорных островах и горах отходов, на которых выросли целые города, например Рим.

Сергей Елизаров объяснил детям, какие виды бытовых отходов существуют, как рост численности населения земного шара влияет на объёмы мусора и сколько мусора в среднем производит каждый живущий на свете человек.

Потом ученики 2 «В» класса разделились на «три городских района» и закрепили полученные экологические знания в игре.

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