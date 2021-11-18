Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стас Осовский: Без кооперации предпринимателей и компаний невозможен сверхрезультат

Председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский, выступая на круглом столе «Развитие промышленной кооперации в Псковской области» в медиацентре Псковского агентства информации, рассказал о новых перспективах развития МСП на примере партнерской программы с ГК «Титан».

Региональное отделение «Деловой России» работает в Псковской области сразу по двум проектам кооперации. Первый — это промышленная кооперация в ОЭЗ «Моглино», где может разместиться около 20 производств легкой промышленности различного типа. Стас Осовский считает, что производителям самое время задуматься о перемещении в «Моглино» собственных производств либо о создании новых под сырье Группы компаний «Титан». В частности, под «Титан-Полимер».

По словам Стаса Осовского, БОПЭТ как сырье имеет хорошие и выгодные перспективы, что дает предпринимателям новые возможности сотрудничества. Обе стороны заинтересованы в развитии производства. Спикер рассказал о кооперации «Деловой России» в Псковской области. Стасу Осовскому дали возможность стать дилером ГК «Титан» в Псковской области и соседних регионах, в частности, компании «Титан-СМ», которая занимается производством моторных масел, смазочных материалов, автокосметики и автохимии.

«Один в поле не воин, и без объединений компаний, предпринимателей невозможен сверхрезультат. Многие бизнесы закрылись, но действующие остались — переформатировались, реорганизовались, избавились от ненужных активов и теперь уже выстроили работу таким образом, чтобы их чистая прибыль была выше. И если бы не пандемия, я бы не задумался, что пора шевелиться и уходить из классического бизнеса и вступить в кооперацию», - подчеркнул Стас Осовский.

17 ноября в медиацентре Псковского агентства информации прошел круглый стол «Развитие промышленной кооперации в Псковской области».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

18 ноября 2021

Итоги опроса: больше половины пользователей сайта ПАИ предпочитают проводить утро в тишине
18 ноября 2021

Владимир Зубов: За промышленной кооперацией я вижу большое будущее
18 ноября 2021

Борис Елкин поручил привести в порядок участок дороги на Советской набережной
18 ноября 2021

Ольга Дементьева предложила возобновить работу по созданию портала кооперации в Псковской области
18 ноября 2021

Стала известна причина смерти ведущей «АБВГДейки»
18 ноября 2021

Стас Осовский: Без кооперации предпринимателей и компаний невозможен сверхрезультат
18 ноября 2021

Мокрый снег ожидается в Псковской области предстоящей ночью
18 ноября 2021

Рейс Москва – Псков отменили из-за низкой облачности

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...