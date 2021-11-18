Стас Осовский: Без кооперации предпринимателей и компаний невозможен сверхрезультат

Председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский, выступая на круглом столе «Развитие промышленной кооперации в Псковской области» в медиацентре Псковского агентства информации, рассказал о новых перспективах развития МСП на примере партнерской программы с ГК «Титан».

Региональное отделение «Деловой России» работает в Псковской области сразу по двум проектам кооперации. Первый — это промышленная кооперация в ОЭЗ «Моглино», где может разместиться около 20 производств легкой промышленности различного типа. Стас Осовский считает, что производителям самое время задуматься о перемещении в «Моглино» собственных производств либо о создании новых под сырье Группы компаний «Титан». В частности, под «Титан-Полимер».

По словам Стаса Осовского, БОПЭТ как сырье имеет хорошие и выгодные перспективы, что дает предпринимателям новые возможности сотрудничества. Обе стороны заинтересованы в развитии производства. Спикер рассказал о кооперации «Деловой России» в Псковской области. Стасу Осовскому дали возможность стать дилером ГК «Титан» в Псковской области и соседних регионах, в частности, компании «Титан-СМ», которая занимается производством моторных масел, смазочных материалов, автокосметики и автохимии.

«Один в поле не воин, и без объединений компаний, предпринимателей невозможен сверхрезультат. Многие бизнесы закрылись, но действующие остались — переформатировались, реорганизовались, избавились от ненужных активов и теперь уже выстроили работу таким образом, чтобы их чистая прибыль была выше. И если бы не пандемия, я бы не задумался, что пора шевелиться и уходить из классического бизнеса и вступить в кооперацию», - подчеркнул Стас Осовский.