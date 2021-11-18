Глава Пскова просит ликвидировать болото и жижу вблизи школы № 25, иначе люди «вынесут забор»

11:28, 18 ноября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская просит ликвидировать болото и жижу на пешеходной зоне вблизи школы № 25, иначе люди «вынесут забор, как это было в 4-й школе». Об этом она заявила на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы 18 ноября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По периметру образовательного учреждения возводят ограждение, и доступ на территорию школы вскоре будет закрыт. Теперь жителям микрорайона придется ходить на рынок и на автобусную остановку в обход. «Там болото и жижа, мы за лето 3 раза поднимали вопрос, чтобы засыпали асфальтовой крошкой, далее проложить пешеходную дорожку там. Надо решать проблему», - заявила Елена Полонская.

Депутат по округу №10 Любовь Николаева заметила, что на данной территории много проблемных зон, прежде всего, дорожное покрытие на территории вдоль домов на Коммунальной, 61, Западной, 15-17, проход на Кузбасской Дивизии. «В настоящее время идут работы по установлению ограждения у 25-й школы, проход к рынку «Нива» перекрыт», - продолжила депутат. Она отметила, что псковичи уже начали писать обращения в адрес губернатора о том, как будет обеспечен проход граждан к рынку и к остановке на улице Коммунальной. «В настоящее время нужно создать условия для граждан. Нужно незамедлительно привести в порядок дорожное покрытие на этом участке, в первую очередь от улицы Кузбасской Дивизии до рынка «Нива», сделать подсыпку ям. Нужно оказать содействие и восстановить дорожное покрытие», - подчеркнула Любовь Николаева. Она добавила, что это важный блок работ. Ремонт дорожного покрытия у рынка «Нива» был включен в план ремонта еще в 2020 году, но работы там до сих пор не выполнены.