Активисты из дновской деревни Заклинье рассказали о создании «райского уголка»

11:58, 18 ноября 2021, ПАИ

Территориальное общественное самоуправление «Мое село — моя забота» из деревни Заклинье Дновского района стало призером всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС». Об уже провелденных работах и планах на будущее активисты рассказали газете «Псковская правда».

«Нам хотелось, чтоб в деревне нашей появился «райский уголок», чтобы жители наши чувствовали себя здесь комфортно, не ощущали себя оторванными от цивилизации», - рассказала председатель заклинского ТОСа, который был создан в июле 2020 года, Елена Дмитриева.

После создания ТОСа жители практически сразу взялись за разработку проекта «Комфортная зона отдыха» и параллельно стали пытаться приводить в порядок территорию деревни собственными силами. В планах - замена ветхой водопроводной сети, восстановление Дома культуры, благоустройство территории возле центрального магазина, спил аварийных деревьев. Подробнее о том, что уже сделано в деревне, читайте здесь.

Напомним, в этом году заявки на участие от региона подали всего три ТОСа - все из Дновского района.