Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Зубов: За промышленной кооперацией я вижу большое будущее

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, выступая на круглом столе «Развитие промышленной кооперации в Псковской области» в медиацентре Псковского агентства информации, рассказал о необходимости развития в Псковской области устойчивой экосистемы промышленной кооперации малых, средних и крупных предприятий в ключевых сферах их деятельности.

В начале своего выступления Владимир Зубов рассказал о промышленной кооперации во времена СССР. Он сравнил предприятия Пскова и Великих Лук. По его словам, все псковские предприятия были завязаны на советскую промышленную кооперацию. И зачастую она выполнялась не так, как мы привыкли видеть это сейчас: товары и детали поступали чуть ли не из Дальнего Востока и из ближайших стран Прибалтики.

«И потом продукция готовая, сборка которой происходила тоже здесь, отправлялась за рубеж. Разрыв этих кооперационных связей как раз повлиял на то, что большинство псковских предприятий оказались не у дел, произошла их перестройка в гипермаркеты, супермаркеты и они потеряли свое производственное назначение. Совершенно другая ситуация в Великих Луках, когда там были производственные комплексы предприятий полного цикла, которые самые мощные и основные детали делали сами и только по мелочам привозили из вне. Это позволило практически всем предприятиям Великих Лук остаться на плаву, может быть чуть-чуть реструктуризировать свою деятельность, но тем не менее не выйти из своего производственного оборота и, найдя новых инвесторов, они остались на том же направлении деятельности.

Плюс еще те крупные предприятия, которые были, они разделились, и появились новые направления деятельности. Например, завод «Алюр», который занимается производством высококачественной кабельной продукции. И кластер кабельной продукции, в дополнение к электротехническому кластеру, который был создан в 2016 году и его родоначальником был мощнейший завод ЗЭТО, который стал центром притяжения 24 предприятий Псковской области и ближайших других областей. С них и началась новая кооперация в том самом принципе, который мы понимаем сейчас. Что ценится в предприятиях — глубокая специализация, такое предприятие однозначно имеет более конкурентную способность и возможность дешевле выпускать те узлы и детали, которые есть», - рассказал Владимир Зубов.

Он подчеркнул, что сохранение и рабочих мест, и четкая кооперация и перспектива — это замечательная возможность предприятиям, находясь в таких отношениях, планировать на будущее и увеличивать качество той продукции, которую они выпускают, заниматься обновлением станочного парка и привлекать к себе новых работников.

«Опыт Торгово-промышленной палаты по взаимодействию с крупными предприятиями, особенно с новым проектом завода «Титан-Полимер», как раз имеет тоже очень позитивное взаимодействие. И в начале строительства, когда мы вместе собирались и помогали находить подрядчиков и субподрядчиков, которые работают над строительством завода. Когда не хватало псковских, мы обращались за пределы, в Новгородскую и Ленинградские области. Это взаимодействие помогает проект двигать вперед, создает кооперационные связи и сейчас, и на будущее. Мы видим и обговаривали с руководством вопрос о том, что уже с началом выпуска продукции вокруг таких крупных предприятий нужны малые, которые занимались бы переработкой уникальной продукции и дальше бы развивали степени переработки, делая те товары, которые сейчас пользуются большим спросом. Мы бы не возили из-за границы то, что можем делать сами.

В этом плане я за кооперацией вижу большое будущее. Для этого нужно знать, какими производственными потребностями обладают предприятия с точки зрения кооперации, с учетом их дальнейших планов развития, это первое глобальное требование. Второе — необходимо знать, каким станочным парком и производственно-промышленными возможностями обладают все предприятия Псковской области для того, чтобы рекомендовать их друг другу», - заключил Зубов.

17 ноября в медиацентре Псковского агентства информации прошел круглый стол «Развитие промышленной кооперации в Псковской области». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

18 ноября 2021

Итоги опроса: больше половины пользователей сайта ПАИ предпочитают проводить утро в тишине
18 ноября 2021

Владимир Зубов: За промышленной кооперацией я вижу большое будущее
18 ноября 2021

Борис Елкин поручил привести в порядок участок дороги на Советской набережной
18 ноября 2021

Ольга Дементьева предложила возобновить работу по созданию портала кооперации в Псковской области
18 ноября 2021

Стала известна причина смерти ведущей «АБВГДейки»
18 ноября 2021

Стас Осовский: Без кооперации предпринимателей и компаний невозможен сверхрезультат
18 ноября 2021

Мокрый снег ожидается в Псковской области предстоящей ночью
18 ноября 2021

Рейс Москва – Псков отменили из-за низкой облачности

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...