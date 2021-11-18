Владимир Зубов: За промышленной кооперацией я вижу большое будущее

14:33, 18 ноября 2021, ПАИ

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, выступая на круглом столе «Развитие промышленной кооперации в Псковской области» в медиацентре Псковского агентства информации, рассказал о необходимости развития в Псковской области устойчивой экосистемы промышленной кооперации малых, средних и крупных предприятий в ключевых сферах их деятельности.

В начале своего выступления Владимир Зубов рассказал о промышленной кооперации во времена СССР. Он сравнил предприятия Пскова и Великих Лук. По его словам, все псковские предприятия были завязаны на советскую промышленную кооперацию. И зачастую она выполнялась не так, как мы привыкли видеть это сейчас: товары и детали поступали чуть ли не из Дальнего Востока и из ближайших стран Прибалтики.

«И потом продукция готовая, сборка которой происходила тоже здесь, отправлялась за рубеж. Разрыв этих кооперационных связей как раз повлиял на то, что большинство псковских предприятий оказались не у дел, произошла их перестройка в гипермаркеты, супермаркеты и они потеряли свое производственное назначение. Совершенно другая ситуация в Великих Луках, когда там были производственные комплексы предприятий полного цикла, которые самые мощные и основные детали делали сами и только по мелочам привозили из вне. Это позволило практически всем предприятиям Великих Лук остаться на плаву, может быть чуть-чуть реструктуризировать свою деятельность, но тем не менее не выйти из своего производственного оборота и, найдя новых инвесторов, они остались на том же направлении деятельности.

Плюс еще те крупные предприятия, которые были, они разделились, и появились новые направления деятельности. Например, завод «Алюр», который занимается производством высококачественной кабельной продукции. И кластер кабельной продукции, в дополнение к электротехническому кластеру, который был создан в 2016 году и его родоначальником был мощнейший завод ЗЭТО, который стал центром притяжения 24 предприятий Псковской области и ближайших других областей. С них и началась новая кооперация в том самом принципе, который мы понимаем сейчас. Что ценится в предприятиях — глубокая специализация, такое предприятие однозначно имеет более конкурентную способность и возможность дешевле выпускать те узлы и детали, которые есть», - рассказал Владимир Зубов.

Он подчеркнул, что сохранение и рабочих мест, и четкая кооперация и перспектива — это замечательная возможность предприятиям, находясь в таких отношениях, планировать на будущее и увеличивать качество той продукции, которую они выпускают, заниматься обновлением станочного парка и привлекать к себе новых работников.

«Опыт Торгово-промышленной палаты по взаимодействию с крупными предприятиями, особенно с новым проектом завода «Титан-Полимер», как раз имеет тоже очень позитивное взаимодействие. И в начале строительства, когда мы вместе собирались и помогали находить подрядчиков и субподрядчиков, которые работают над строительством завода. Когда не хватало псковских, мы обращались за пределы, в Новгородскую и Ленинградские области. Это взаимодействие помогает проект двигать вперед, создает кооперационные связи и сейчас, и на будущее. Мы видим и обговаривали с руководством вопрос о том, что уже с началом выпуска продукции вокруг таких крупных предприятий нужны малые, которые занимались бы переработкой уникальной продукции и дальше бы развивали степени переработки, делая те товары, которые сейчас пользуются большим спросом. Мы бы не возили из-за границы то, что можем делать сами.

В этом плане я за кооперацией вижу большое будущее. Для этого нужно знать, какими производственными потребностями обладают предприятия с точки зрения кооперации, с учетом их дальнейших планов развития, это первое глобальное требование. Второе — необходимо знать, каким станочным парком и производственно-промышленными возможностями обладают все предприятия Псковской области для того, чтобы рекомендовать их друг другу», - заключил Зубов.

17 ноября в медиацентре Псковского агентства информации прошел круглый стол «Развитие промышленной кооперации в Псковской области».