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Общество

Борис Елкин поручил привести в порядок участок дороги на Советской набережной

Фото с Instagram-аккаунта Бориса Елкина

Участок дороги на Советской набережной поручил привести в порядок и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Борис Елкин отметил, что поручил подрядной организации совместно с УГХ в ближайшее время привести в порядок этот участок дороги. Рассматривается также возможность установки удерживающих ограждений для предотвращения съезда автомобилей в зимний период.

Для удобства жителей дома №44 на улице Леона Поземского и близлежащих домов будет организован проезд в створе улицы Александра Невского.

Фото с Instagram-аккаунта Бориса Елкина

«Примерно через две недели археологи должны завершить раскопки на участке от церкви Варлаама Хутынского до улицы Набат. И тогда подрядчик приступит к работам по прокладке инженерных сетей на этом участке», - добавил Елкин.

Напомним, жители улицы Леона Поземского пожаловались на состояние дороги на Советской набережной.

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