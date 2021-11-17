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Общество

Псковичи пожаловались на грязную «кашу» на Советской набережной

Фото Андрея Степанова

Жители домов на улице Леона Поземского в Пскове во время контрольного выезда депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова на избирательный округ №12 пожаловались на грязную «кашу» вместо дороги, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время проходит реконструкция улицы Леона Поземского, которая закрыта для движения. Единственный подъезд к домам № 44, 62, 64, 66, 68 на улице Леона Поземского осуществляется через Советскую набережную. Однако улица не рассчитана на движение такого потока автотранспорта, в том числе грузового. В связи с выпадением осадков дорожное покрытие полностью разъезжено, и представляет собой грязную «кашу». Положение усугубляется тем, что сюда же строители свозят грунт с улицы Поземского и песок.

Фото Андрея Степанова

Григорий Стороненков напомнил, что были два случая, когда автомобили чуть не съезжали с дороги.

«Жители обратились с просьбой засыпать дорогу гравием или крошкой, чтобы комфортно передвигаться. В зимнее время эту дорогу нужно включать в план уборки территорию от снега», - отметил депутат.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий отметил, что претензии жителей будут рассмотрены и напомнил, что для расчистки дороги от снега или гололёда нужно будет предварительно оставлять заявку в УГХ.

Отметим, что  контрольные выезды на избирательные округа проходят регулярно в рамках исполнения решения Псковской городской Думы № 72 от 28 ноября 2017 года. 

Ранее сообщалось, что  комиссия рассмотрела предложение депутата Григория Стороненкова благоустроить берег реки Великой в районе улицы Отрадной.

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