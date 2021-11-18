Началась видеотрансляция пресс-конференции, посвящённой открытию фестиваля современного искусства в Пскове
Сегодня, 18 ноября, в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая открытию первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS в Пскове.
Об открытии мероприятия и ближайших планах Псковской областной филармонии расскажут худрук фестиваля, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский и директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.
Отметим, что гостей пресс-конференции ждёт музыкальный сюрприз.
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Порховичка Нина Григорьева участвовала в 10 сезоне телепроекта «Голос» на Первом канале
Что ждёт псковичей на фестивале современного искусства, рассказал Николай Хондзинский
Первый международный фестиваль современного искусства в Пскове начнётся с музыки, написанной 250 лет назад