Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что ждёт псковичей на фестивале современного искусства, рассказал Николай Хондзинский

Худрук первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал, что смогут увидеть и услышать псковичи, посетившие фестиваль.

Николай Хондзинский отметил, что концерт-открытие фестиваля MAGNUM OPUS состоится 19 ноября. Мероприятие перенесет слушателей в XVII-XVIII век, в эпоху немецкого барокко, представив творчество одного из наиболее значительных немецких композиторов – Генриха Шютца, современника и друга Баха, знаменитого в Европе и России Георга Филиппа Телемана и, наконец, самого Баха. На сцене филармонии выступят вокальный ансамбль ARIELLE (Москва), ансамбль солистов «Камерата Псков», лауреаты международных и всероссийских конкурсов Софья Орешко (сопрано), Дмитрий Волков (бас) и Дмитрий Коростелев (клавесин).

Вечер современной хореографии «Тропой иллюзий» продолжит фестивальную программу 4 декабря. Псковичам представят балет в стиле контемпорари от арт-платформы «Княжество», уточнил Николай Хондзинский.

10 декабря заключительной страницей международного фестиваля современного искусства станет показ оперы Джакомо Пуччини «Богема» в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Напомним, зрители старше 18 лет смогут посетить мероприятия филармонии при наличии одного из следующих документов: медотвода от вакцинации и теста ПЦР, документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

18 ноября 2021

Один очаг АЧС сохраняется в Псковской области
18 ноября 2021

Жители города Дно выдвинули певицу Елену Швецову на премию «Народное признание»
18 ноября 2021

Порховичка Нина Григорьева участвовала в 10-м сезоне телепроекта «Голос» на Первом канале
18 ноября 2021

Фестиваль современного искусства в Пскове можно посетить по «Пушкинской карте»
18 ноября 2021

Три человека погибли на пожарах в Пскове в октябре
18 ноября 2021

Что ждёт псковичей на фестивале современного искусства, рассказал Николай Хондзинский
18 ноября 2021

Первый международный фестиваль современного искусства в Пскове начнётся с музыки, написанной 250 лет назад
18 ноября 2021

616 протоколов за нарушение указа губернатора составили на псковичей в октябре

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...