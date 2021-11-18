Что ждёт псковичей на фестивале современного искусства, рассказал Николай Хондзинский

15:59, 18 ноября 2021, ПАИ

Худрук первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал, что смогут увидеть и услышать псковичи, посетившие фестиваль.

Николай Хондзинский отметил, что концерт-открытие фестиваля MAGNUM OPUS состоится 19 ноября. Мероприятие перенесет слушателей в XVII-XVIII век, в эпоху немецкого барокко, представив творчество одного из наиболее значительных немецких композиторов – Генриха Шютца, современника и друга Баха, знаменитого в Европе и России Георга Филиппа Телемана и, наконец, самого Баха. На сцене филармонии выступят вокальный ансамбль ARIELLE (Москва), ансамбль солистов «Камерата Псков», лауреаты международных и всероссийских конкурсов Софья Орешко (сопрано), Дмитрий Волков (бас) и Дмитрий Коростелев (клавесин).

Вечер современной хореографии «Тропой иллюзий» продолжит фестивальную программу 4 декабря. Псковичам представят балет в стиле контемпорари от арт-платформы «Княжество», уточнил Николай Хондзинский.

10 декабря заключительной страницей международного фестиваля современного искусства станет показ оперы Джакомо Пуччини «Богема» в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Напомним, зрители старше 18 лет смогут посетить мероприятия филармонии при наличии одного из следующих документов: медотвода от вакцинации и теста ПЦР, документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.