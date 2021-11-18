Псковичи могут выиграть билеты на юбилейный концерт симфонического оркестра Псковской области

16:08, 18 ноября 2021, ПАИ

Псковичи могут выиграть билеты на юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области 25 ноября. Идею с экспресс-розыгрышем озвучил главный дирижёр оркестра Николай Хондзинский на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Кто угадает хотя бы одного ведущего, получит два билета на концерт 25 ноября, кто угадает имена обоих - четыре билета. Ответы можно присылать в инстаграм БКЗ или на почту БКЗ до 22 ноября. Подсказка - один из них выступал с оркестром с момента его основания», - отметил дирижёр.

Директор областной филармонии Елизавета Барышникова рассказала, что накануне юбилея оркестра ведётся колоссальная работа по поиску архивных сведений, уже оцифрован весь видеоархив оркестра, который хранился у его основателя Александра Роора. На концерте зрители увидят эти редкие кадры. Могу сказать, что 25 ноября нас ждет очень сложная режиссерская программа, яркий, красивый, незабываемый концерт, а не просто торжественная церемония с чествованием, хотя и не без этого», - анонсировала директор.

Николай Хондзинский сообщил, что концерт будет посвящен исполнению русской музыки. «Я постарался, чтобы те произведения, которые наши слушатели любят больше всего, вошли в программу концерта», - уточнил дирижёр.