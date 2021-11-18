Из-за нехватки музыкантов оркестр ограничен в выборе произведений – Николай Хондзинский
Из-за нехватки музыкантов и, как следствие, музыкальных инструментов Губернаторский симфонический оркестр Псковской области ограничен в выборе произведений, заявил главный дирижёр Николай Хондзинский на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Однако, по словам главного дирижёра, в последние годы благодаря поддержке и участию губернатора региона Михаила Ведерникова ситуация меняется к лучшему, у оркестра появляются новые инструменты.
Тем не менее коллектив пока ограничен в выборе музыки для концертов, так как из необходимых большому симфоническому оркестру 101 музыканта в псковском оркестре всего 50 человек. В частности, произведения Дмитрия Шостаковича в Пскове пока играть не могут. «Не знаю, как насчёт ста, но ещё хотя бы 20-30 музыкантов нам точно нужны», - отметил Николай Хондзинский.
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