67 социальных контрактов заключили в Пскове

16:05, 18 ноября 2021, ПАИ

В Пскове заключили 67 социальных контрактов, 25 из них – поиск работы, 25 – осуществление предпринимательской деятельности, остальные – трудные жизненные ситуации. Об этом сообщила руководитель территориального отдела соцзащиты Пскова Кристина Калашникова на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В работе находятся 27 заявлений, 30 — по индивидуальным предпринимателям, 17 – по поиску работы.

«Главная наша задача — как можно больше граждан проинформировать о такой возможности», - отметила Калашникова.

Глава Пскова Елена Полонская попросила всех присутствующих оказать содействие соцзащите в данном направлении, донести до сотрудников подведомственных учреждений информацию.

Как в Псковской области реализуется социальный контракт, читайте здесь. Более тысячи социальных контрактов заключено в Псковской области.