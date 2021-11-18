67 социальных контрактов заключили в Пскове
В Пскове заключили 67 социальных контрактов, 25 из них – поиск работы, 25 – осуществление предпринимательской деятельности, остальные – трудные жизненные ситуации. Об этом сообщила руководитель территориального отдела соцзащиты Пскова Кристина Калашникова на координационном совещании в Псковской городской Думе 18 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В работе находятся 27 заявлений, 30 — по индивидуальным предпринимателям, 17 – по поиску работы.
«Главная наша задача — как можно больше граждан проинформировать о такой возможности», - отметила Калашникова.
Глава Пскова Елена Полонская попросила всех присутствующих оказать содействие соцзащите в данном направлении, донести до сотрудников подведомственных учреждений информацию.
Как в Псковской области реализуется социальный контракт, читайте здесь. Более тысячи социальных контрактов заключено в Псковской области.
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