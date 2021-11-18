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Жители города Дно выдвинули певицу Елену Швецову на премию «Народное признание»

Жители города Дно выдвинули певицу Елену Швецову на соискание премии «Народное признание — 2021» в номинации «Талант».

В заявке отмечается, что Елена Швецова – коренная жительница Дно, однако её знают далеко за пределами города. «Елена Александровна необычайно талантливый певица – совсем недавно её талант признал и выразил свое восхищение сам Бедрос Киркоров», - уточнили жители Дно.

Елена Швецова на фестивалях и конкурсах занимает только высшие звания – гран-при и лауреат 1 степени. За 2021 год их более 20 (включая всероссийские и международные). Она принимает участие во всех городских мероприятиях — в качестве ведущей, актрисы, певицы.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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