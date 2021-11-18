Псковичей приглашают к участию в первой всероссийской премии молодёжных достижений

18:38, 18 ноября 2021, ПАИ

Молодые жители Псковской области могут побороться за обладание первой всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых!». Приём заявок от активных и амбициозных граждан в возрасте от 14 лет продлится до 22 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Премия будет присуждена в восьми номинациях, предусмотренных для представителей разных сфер молодёжной занятости.

Номинанты поборются за победу в трёх этапах. В заявочном туре необходимо заполнить анкету в АИС «Молодёжь России» с указанием информации о результатах деятельности и выполнить творческое задание. Финал премии запланирован на декабрь.

Узнать более подробно о мероприятии можно на официальном портале премии и в социальных сетях.

Организатором премии молодёжных достижений «Время молодых!» является Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь». Целью мероприятия является общественное признание на всероссийском уровне заслуг молодёжи и выявление лучших молодых людей и представителей профессионального сообщества, работающего в сфере молодёжной политики.