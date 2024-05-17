Устанавливается местонахождение женщины, пропавшей в Великих Луках 15 мая

22:46, 17 мая 2024, ПАИ

Устанавливается местонахождение женщины, пропавшей в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в городском ОМВД России.

Женщина 1971 года рождения ушла из дома 15 мая в окрестностях СНТ «Швейник» в Великолукском районе и до настоящего времени не вернулась.

В последний раз её видели в городе Великие Луки на улице Первомайской, 2.

Всех, кто располагает информацией, просят обратиться по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 5-01-48 или +7-911-883-38-83.

Ранее сообщалось, что 42-летнюю Лилию Мусанёву разыскивают в Псковской области. С 14 апреля этого года её местонахождение неизвестно.