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Общество

Устанавливается местонахождение женщины, пропавшей в Великих Луках 15 мая

Устанавливается местонахождение женщины, пропавшей в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в городском ОМВД России.

​Устанавливается местонахождение женщины, пропавшей в Великих Луках. Фото предоставлено ОМВД России по городу Великие Луки

Женщина 1971 года рождения ушла из дома 15 мая в окрестностях СНТ «Швейник» в Великолукском районе и до настоящего времени не вернулась.

В последний раз её видели в городе Великие Луки на улице Первомайской, 2.

Всех, кто располагает информацией, просят обратиться по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 5-01-48 или +7-911-883-38-83.

Ранее сообщалось, что 42-летнюю Лилию Мусанёву разыскивают в Псковской области. С 14 апреля этого года её местонахождение неизвестно.

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