Елена Полонская поздравила сотрудников псковского УФАС с 30-летием организации

18:47, 18 ноября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская и депутаты гордумы поздравили руководителя и коллектив Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области с 30-летием организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Елена Полонская отметила, что слаженная работа УФАС позволяет на высоком профессиональном уровне решать задачи по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере свободной конкуренции, защиты прав жителей региона, прозрачности закупочных процедур в Псковской области.

«Ваша служба вносит большой вклад в становление рыночных отношений и формирование благоприятной конкурентной среды на товарных и финансовых рынках, роста предпринимательской активности. Благодарю за многолетний и добросовестный труд и желаю всему коллективу успехов, крепкого здоровья, бодрости духа», – заключила глава Пскова.