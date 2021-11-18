Сюжет о псковских алмазах показали на Первом канале
Сюжет о псковских алмазах показали 18 ноября в программе «Доброе утро» на Первом канале.
В сюжете рассказывается, как петербургская компания «Синтез Технолоджи» производит алмазы в особой экономической зоне «Моглино», которая находится в двух километрах от Пскова.
Отметим, что, согласно бизнес-плану компании, который «Синтез Технолоджи» представила 4 декабря 2019 года экспертному совету особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», чистая прибыль от производства алмазов должна превысить 900 млн рублей.
Напомним, ранее Псковское агентство информации сняло свой сюжет о производстве алмазов под Псковом.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
18 ноября 2021
Главврач Псковской межрайонной больницы рассказала о медотводе от прививки от коронавируса