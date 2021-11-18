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Общество

Сюжет о псковских алмазах показали на Первом канале

Сюжет о псковских алмазах показали 18 ноября в программе «Доброе утро» на Первом канале.

В сюжете рассказывается, как петербургская компания «Синтез Технолоджи» производит алмазы в особой экономической зоне «Моглино», которая находится в двух километрах от Пскова.

Отметим, что, согласно бизнес-плану компании, который «Синтез Технолоджи» представила 4 декабря 2019 года экспертному совету особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», чистая прибыль от производства алмазов должна превысить 900 млн рублей.

Напомним, ранее Псковское агентство информации сняло свой сюжет о производстве алмазов под Псковом.

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