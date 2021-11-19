Загрузка ковидного коечного фонда в Псковской области снизилась

09:41, 19 ноября 2021, ПАИ

Загрузка ковидного коечного фонда в Псковской области снизилась до 68%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Тем не менее, по его словам, ситуация остается крайне напряженной. С начала пандемии в регионе подтвердились 63 525 случаев коронавируса, в том числе 282 — за минувшие сутки. Выздоровели 54 365 жителей Псковской области, из них 224 — за прошедшие 24 часа. Умерли 1006 пациентов псковских медучреждений.

Проведено 642 050 исследований на COVID-19, за сутки прирост составил 1 927 тестов.