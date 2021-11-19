Наталья Ильина поздравила коллектив ПсковГУ с Днём преподавателя высшей школы

09:54, 19 ноября 2021, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина поздравила коллектив вуза с Днём преподавателя высшей школы, сообщили в пресс-службе университета.

«Именно мы с вами формируем квалифицированные востребованные кадры для любой отрасли экономики, - подчеркнула Наталья Ильина, обращаясь к профессорско-преподавательскому составу университета. - Именно мы с вами ответственны за то, как будет развиваться регион и экономика Псковской области».

Ректор вуза отметила, что в этот день следует задуматься, какой дорогой нужно идти дальше и какие задачи поставить перед университетом.

Добавим, ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы. 19 ноября выбрали неслучайно. В этот день родился русский учёный Михаил Ломоносов. Новый профессиональный праздник, по мнению министерства, поможет повысить престиж профессии.