Еще 282 случая COVID-19 подтвердились в Псковской области

09:53, 19 ноября 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области подтвердились 63 525 случаев коронавируса, в том числе 282 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Выздоровели 54 365 жителей Псковской области, из них 224 — за прошедшие 24 часа. Умерли 1006 пациентов псковских медучреждений.

Проведено 642 050 исследований на COVID-19, за сутки прирост составил 1 927 тестов.

Напомним, загрузка ковидного коечного фонда в Псковской области снизилась до 68%.