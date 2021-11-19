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Общество

Эксперт: COVID-19 способен вызывать бесплодие

Коронавирус способен вызывать бесплодие, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заслуженного врача России, члена комитета Совета Федерации по социальной политике Владимира Круглого.

«Многократные исследования доказали, что вакцины не влияют на фертильную функцию у мужчин и женщин. У нас такое исследование проводили, например, в центре Кулакова. А вот сам коронавирус способен вызвать бесплодие. Особенно сильно он воздействует на сперматозоиды у мужчин. Вакцинация как раз предохраняет от нарушения репродуктивной функции», – отметил Владимир Круглый.

Заслуженный врач России также призвал всех граждан привиться от коронавируса.

«Вакцина – это не лекарство, которое стоит в тумбочке и которое можно в любой момент принять и выздороветь. Здесь совсем другая схема. Вакцина – это профилактика заболевания, тяжёлого течения и смерти. Вот об этом нужно помнить», – заметил эксперт.

Ранее на пресс-конференции в медиацентре ПАИ главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о новой симптоматике коронавируса. По её словам, за четыре волны появились кардинальные изменения и ушли такие симптомы, как отсутствие вкуса и запаха. Одним из самых агрессивных симптомов на сегодняшний день является лихорадка.

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