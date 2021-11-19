Проектную документацию строительства Северного обхода Пскова скорректируют

11:37, 19 ноября 2021, ПАИ

Проектную документацию строительства Северного обхода Пскова (2-й пусковой комплекс) скорректируют. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 035 054 рубля. Заказчик — комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядчику предстоит внести изменения в сметную документацию и актуализировать тома, касающиеся основного хода трассы, моста через реку Великую и сводного проекта организации строительства. Границы работ – трасса, соединяющая автомобильную дорогу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонией с мостом через реку Великую.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 30 ноября. Новый проект должен быть готов к 18 марта 2022 года.

Напомним, вопрос, касающийся изменения границ Северного обхода Пскова, рассматривался на публичных слушаниях в Псковской городской Думе 16 ноября под председательством главы Пскова Елены Полонской. Планируется предусмотреть дополнительные территории для строительства улично-дорожной сети (дублёра Гдовского шоссе и Ваулиногорского шоссе) с целью приведения к нормативному количества планируемых примыканий перспективных улиц местного значения к региональным автомобильным дорогам.