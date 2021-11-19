Циклон «Ульрих» принесёт в Псковскую область сильный ветер и дождь с мокрым снегом

11:57, 19 ноября 2021, ПАИ

Циклон «Ульрих» принесёт в Псковскую область сильный ветер и дождь с мокрым снегом. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Циклон, который формируется в точке окклюзии, будет влиять на регион сегодня ночью и завтра днём, - отметила Тала Нещадимова. – В утренние часы начнётся усиление ветра до умеренных и сильных значений».

Температура воздуха составит 0…+5 градусов, на северо-востоке и востоке региона возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. На большой части территории области пройдут дожди.

Напомним, 389 аварийных бригад и 576 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.