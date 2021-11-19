Неустойчивая погода ожидается в Псковской области на следующей неделе

12:11, 19 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области на следующей неделе ожидается неустойчивая, разнообразная погода. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Завтра днём в тылу этого циклона возможны прояснения, затем пройдет ещё один циклон, - отметила Тала Нещадимова. – 22 ноября снова будут прояснения».

По словам метеоролога, переход от осени к зиме в регионе будет также неустойчивым.