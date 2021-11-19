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Общество

О реконструированном здании усадьбы Беклешова рассказал Борис Елкин

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в Instagram рассказал о реконструированном здании усадьбы Беклешова, где находится Псковский городской туристический центр.

По словам Елкина, во внутреннем дворе усадьбы недавно высадили 226 кустов кизильника для создания живой изгороди, посадили ель. Борис Елкин считает, что озеленение — приоритетное направление для развития города.

Борис Елкин напомнил, что здание усадьбы Беклешова очень красивое, оно было недавно реконструировано в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия», на здание потратили 50 млн рублей.

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