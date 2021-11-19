Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Туристический потенциал Усвятского района представили в Пскове

В Туристском информационном центре Псковской области состоялась презентация туристического потенциала Усвятского района. Участниками мероприятия стали представители муниципалитета, турфирм и музеев региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Открывая мероприятие, руководитель регионального Туристского информационного центра Лариса Семашко отметила, что Усвятский район стал восьмым муниципалитетом, который презентует свой потенциал на данной площадке. Специалисты центра к 1000-летию Усвят подготовили буклет, рассказывающий об основных достопримечательностях посёлка и муниципалитета.

С приветственным словом перед участниками выступила заместитель главы Усвятского района Светлана Ермакова. Она озвучила общие сведения о муниципалитете. Светлана Ермакова также отметила, что Усвяты в рамках подготовки к 1000-летию со дня упоминания посёлка в летописи значительно преобразились при поддержке региональной администрации.

Во время презентации участники мероприятия посмотрели ряд роликов об Усвятском районе, специалисты районного центра культуры рассказали об истории муниципалитета, основных достопримечательностях, предложили гостям традиционные угощения, провели ряд мастер-классов, а том числе по изготовлению усвятской куклы.

Особое внимание было уделено наследию фольклорной певицы Ольги Сергеевой. Фольклорный фестиваль её имени ежегодно проходит в Усвятском районе. По словам представителей муниципалитета, в год 1000-летия Усвят мероприятие приобрело еще больший масштаб. Отметим, что на праздничном концерте песни, которые пела Ольга Сергеева, исполнила певица Пелагея. Артистка считает фольклорную певицу главным учителем в плане вокала.

В рамках мероприятия организаторами были подготовлены стенды с различными экспонатами и печатной продукцией. Со всем этим участники мероприятия смогли детально ознакомиться.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

19 ноября 2021

Фоторепортаж: памятник Петру I воздвигают у Псковской областной прокуратуры
19 ноября 2021

Туристический потенциал Усвятского района представили в Пскове
19 ноября 2021

О битве за лён рассказали в псковской библиотеке
19 ноября 2021

Фоторепортаж: Как псковские юные фигуристы тренируются в Ледовом дворце
19 ноября 2021

«Черная пятница» началась в Псковском драмтеатре
19 ноября 2021

Фотоконкурс о зимних путешествиях запустил комитет по туризму Псковской области
19 ноября 2021

Новая выставка открылась в великолукской усадьбе Софьи Ковалевской
18 ноября 2021

Предстоящий в Пскове фестиваль современного искусства обсудили в медиацентре ПАИ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...