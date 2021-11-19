Туристический потенциал Усвятского района представили в Пскове

16:34, 19 ноября 2021, ПАИ

В Туристском информационном центре Псковской области состоялась презентация туристического потенциала Усвятского района. Участниками мероприятия стали представители муниципалитета, турфирм и музеев региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Открывая мероприятие, руководитель регионального Туристского информационного центра Лариса Семашко отметила, что Усвятский район стал восьмым муниципалитетом, который презентует свой потенциал на данной площадке. Специалисты центра к 1000-летию Усвят подготовили буклет, рассказывающий об основных достопримечательностях посёлка и муниципалитета.

С приветственным словом перед участниками выступила заместитель главы Усвятского района Светлана Ермакова. Она озвучила общие сведения о муниципалитете. Светлана Ермакова также отметила, что Усвяты в рамках подготовки к 1000-летию со дня упоминания посёлка в летописи значительно преобразились при поддержке региональной администрации.

Во время презентации участники мероприятия посмотрели ряд роликов об Усвятском районе, специалисты районного центра культуры рассказали об истории муниципалитета, основных достопримечательностях, предложили гостям традиционные угощения, провели ряд мастер-классов, а том числе по изготовлению усвятской куклы.

Особое внимание было уделено наследию фольклорной певицы Ольги Сергеевой. Фольклорный фестиваль её имени ежегодно проходит в Усвятском районе. По словам представителей муниципалитета, в год 1000-летия Усвят мероприятие приобрело еще больший масштаб. Отметим, что на праздничном концерте песни, которые пела Ольга Сергеева, исполнила певица Пелагея. Артистка считает фольклорную певицу главным учителем в плане вокала.

В рамках мероприятия организаторами были подготовлены стенды с различными экспонатами и печатной продукцией. Со всем этим участники мероприятия смогли детально ознакомиться.