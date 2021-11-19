Суд рассматривает дело мужчины, который избил водителя скорой помощи в Пскове

16:48, 19 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 19 ноября, Псковский городской суд рассматривает дело 20-летнего псковича, который избил водителя скорой помощи, передает Telegram-канал «Псковская сводка».

Мужчине предъявлены обвинения по пунктам «б» и «д» части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга из хулиганских побуждений).

Напомним, что 16 ноября 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле торгового комплекса на улице Коммунальной в Пскове, вел себя агрессивно с фельдшером и водителем автомобиля скорой медицинской помощи, которые, по его мнению, долго ехали на вызов к его знакомой. В ходе конфликта мужчина избил водителя скорой помощи, которого госпитализировали с различными травмами.