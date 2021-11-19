Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Вадим Лесовой: Консультации Торгово-промышленной палаты Псковской области жизненно необходимы

Консультации Торгово-промышленной палаты Псковской области жизненно необходимы, заявил Псковскому агентству информации гендиректор компании ООО «Глобус Джус» (Опочка) Вадим Лесовой.

«ТПП нам оказывает помощь в продвижении продукции, есть стремление выйти на зарубежные рынки», - поделился он. Также Вадим Лесовой добавил, что порой нюансы законодательства пройти самостоятельно очень непросто, и ТПП помогает и курирует в этом вопросе.

Он добавил, что ООО «Глобус Джус» занимается производством соков и безалкогольной соковой продукции. Членом палаты компания является с 2020 года. «Мы с 2000 года занимаемся переработкой ягодного сырья и производством соковой продукции. В Псковской области представлены не широко за счет высокой ценовой линейки, качество у нас среднего и премиум-класса. Продукция производится под своей маркой и крупных сетей», - рассказал Вадим Лесовой.

Напомним, 19 ноября проходит IV съезд Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области». В рамках съезда будут выбраны новый президент ТПП, совет союза и ревизионная комиссия. Также делегаты и участники заслушают отчет действующего президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова о деятельности за период с 2016 по 2021 год, отчет ревизионной комиссии. Предполагается внесение изменений в устав союза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

19 ноября 2021

Владимир Зубов переизбран президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области
19 ноября 2021

IV съезд региональной Торгово-промышленной палаты проходит в Пскове
18 ноября 2021

Президент России Владимир Путин предложил повысить МРОТ
18 ноября 2021

«Титан-Полимер» готов сотрудничать с псковскими компаниями в сфере логистики, питания, спецодежды, поставки поддонов
18 ноября 2021

Разработан проект бюджета Пскова на 2022 год и плановый период
17 ноября 2021

О перспективе открытия в Пскове креативной резиденции рассказал директор франшизы дизайн-завода

17 ноября 2021

Директор Роскультцентра: Каждый субъект должен разработать стратегию развития креативных индустрий
16 ноября 2021

Региональный штаб провёл анализ программ газификации и догазификации в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...