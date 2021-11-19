Вадим Лесовой: Консультации Торгово-промышленной палаты Псковской области жизненно необходимы

17:22, 19 ноября 2021, ПАИ

Консультации Торгово-промышленной палаты Псковской области жизненно необходимы, заявил Псковскому агентству информации гендиректор компании ООО «Глобус Джус» (Опочка) Вадим Лесовой.

«ТПП нам оказывает помощь в продвижении продукции, есть стремление выйти на зарубежные рынки», - поделился он. Также Вадим Лесовой добавил, что порой нюансы законодательства пройти самостоятельно очень непросто, и ТПП помогает и курирует в этом вопросе.

Он добавил, что ООО «Глобус Джус» занимается производством соков и безалкогольной соковой продукции. Членом палаты компания является с 2020 года. «Мы с 2000 года занимаемся переработкой ягодного сырья и производством соковой продукции. В Псковской области представлены не широко за счет высокой ценовой линейки, качество у нас среднего и премиум-класса. Продукция производится под своей маркой и крупных сетей», - рассказал Вадим Лесовой.

Напомним, 19 ноября проходит IV съезд Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области». В рамках съезда будут выбраны новый президент ТПП, совет союза и ревизионная комиссия. Также делегаты и участники заслушают отчет действующего президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова о деятельности за период с 2016 по 2021 год, отчет ревизионной комиссии. Предполагается внесение изменений в устав союза.