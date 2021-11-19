Андрей Козлов: Торгово-промышленная палата Псковской области всегда доносит проблемы бизнеса до чиновников

17:07, 19 ноября 2021, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов на IV Съезде Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» 19 ноября заявил, что Торгово-промышленная палата региона всегда доносит проблемы бизнеса до чиновников. Об этом с мероприятия передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Андрея Козлова, ТПП является «определенным камнем, горой, волной». «Это ведомство, которое вместе с нами может решать различные вопросы. ТПП всегда доносит боль, проблемы бизнеса до чиновников», - добавил он.

Андрей Козлов пожелал ТПП развиваться, чтобы членов становилось все больше, чтобы бизнес развивался, несмотря на непростое время.

19 ноября в Пскове проходит IV съезд Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области». Также в рамках съезда будут выбраны новый президент ТПП, совет союза и ревизионная комиссия. Делегаты и участники заслушают отчет ревизионной комиссии. Предполагается внесение изменений в устав союза.