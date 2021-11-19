В ПсковГУ могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

17:09, 19 ноября 2021, ПАИ

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет могут ввести в ПсковГУ. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина во время прямого эфира в Telegram-канале университета.

«Решение об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет принимает главный санитарный врач региона, но, возможно, такое решение будет принято в скором времени», - отметила ректор вуза.

По словам Натальи Ильиной, если у студента будет официальный медотвод, то будет решаться вопрос о защите такого студента и организации для него образовательного процесса в дистанционном формате.

Напомним, обязательную вакцинацию для студентов ввели уже в 16 регионах России.