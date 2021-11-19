В ПсковГУ могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов
Обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет могут ввести в ПсковГУ. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина во время прямого эфира в Telegram-канале университета.
«Решение об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет принимает главный санитарный врач региона, но, возможно, такое решение будет принято в скором времени», - отметила ректор вуза.
По словам Натальи Ильиной, если у студента будет официальный медотвод, то будет решаться вопрос о защите такого студента и организации для него образовательного процесса в дистанционном формате.
Напомним, обязательную вакцинацию для студентов ввели уже в 16 регионах России.
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