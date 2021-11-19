Елена Полонская: Торгово-промышленная палата Псковской области является центральным звеном делового сообщества

17:13, 19 ноября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская, выступая на IV Съезде Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» 19 ноября, заявила, что ТПП является центральным звеном делового сообщества, многих бизнес-структур, органов МСУ. Об этом с мероприятия сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Полонской, ТПП представляет интересы малого и среднего предпринимательства, проводит системную работу по расширению международного сотрудничества.

Глава Пскова поблагодарила Торгово-промышленную палату за то, что муниципальное образование Псков реализует большое количество программ приграничного сотрудничества, что помогает привлекать в казну большие объемы средств, реализовать крупные инфраструктурные проекты на территории города.

Елена Полонская обратила внимание на важность работы ТПП в части развития малого и среднего предпринимательства, взаимодействие палаты с контрольными и надзорными органами власти, с муниципалитетом. Она пожелала коллективу ТПП дальнейшей плодотворной деятельности, сохранить динамичность развития, всем участникам съезда, производителям — крепкого здоровья и удачи.

«Мы вас очень ценим. я вам благодарна за вашу работу в это непросто время, сохранение каждого рабочего места на вашем предприятии», - заключила Полонская.

19 ноября в Пскове проходит IV съезд Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области». Также в рамках съезда будут выбраны новый президент ТПП, совет союза и ревизионная комиссия. Делегаты и участники заслушают отчет ревизионной комиссии. Предполагается внесение изменений в устав союза.